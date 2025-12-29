Córdoba prepara una agenda internacional con presencia en 29 países en 2026

La Provincia de Córdoba proyecta fortalecer su despliegue internacional durante 2026 con un total de 95 actividades en 29 países, según el calendario de Ferias y Misiones presentado oficialmente por la Agencia ProCórdoba.

El plan estratégico, aprobado por el Directorio del organismo en su último encuentro anual, apunta a consolidar la oferta exportable cordobesa en los cinco continentes y potenciar la internacionalización de más de mil firmas locales pertenecientes a 12 sectores de productos y servicios.

El esquema combina misiones comerciales sectoriales y multisectoriales, participación en ferias internacionales, rondas de negocios y visitas a eventos de referencia, definidos a partir de las demandas de cámaras empresariales, clústeres productivos y empresas de la provincia.

La agenda prevista para 2026 contempla presencia en mercados consolidados y emergentes. Entre los destinos incluidos se encuentran Alemania, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Singapur, Sudáfrica y Vietnam, además de una fuerte participación en distintos países de América Latina.

El detalle de actividades se distribuye en 43 misiones comerciales sectoriales, 20 ferias internacionales, 16 misiones comerciales multisectoriales, 13 misiones inversas o rondas de negocios con sede en Córdoba y tres visitas a ferias internacionales de referencia.

En el marco de esta estrategia, la Provincia contará con stands propios en nueve ferias comerciales, lo que permitirá reforzar el posicionamiento internacional de Córdoba bajo una identidad común. Estas participaciones están previstas en eventos de España, Brasil, México, Estados Unidos, Chile, Colombia y Francia.

Además, se confirmó la realización de cuatro Córdoba Day, espacios diseñados para presentar la matriz productiva local y promover oportunidades de inversión. Estas acciones se llevarán a cabo en México, Colombia, Brasil y un destino de Centroamérica.

Todas las actividades previstas cuentan con acompañamiento técnico y económico de la Agencia ProCórdoba, a través de programas de incentivo, apoyo y promoción orientados a facilitar la inserción y expansión de las empresas locales en los mercados internacionales.

Como novedad operativa, la Agencia habilitó un sistema de autogestión en el portal Exportadores de Córdoba, que permitirá a las empresas realizar preinscripciones de manera online, administrar su perfil en el catálogo de oferta exportable y acceder a los distintos programas de internacionalización.