El cuarteto se incorpora de forma oficial al sistema educativo provincial

El Gobierno de la Provincia de Córdoba dispuso la incorporación formal del cuarteto en los establecimientos del sistema educativo provincial, en todos sus niveles y modalidades, como parte de la educación artística. La medida consolida una política pública que articula cultura, identidad y educación.

La decisión quedó establecida a través del Decreto N° 257, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que reconoce al cuarteto como un género folklórico musical propio, característico y tradicional de Córdoba, integrante del patrimonio cultural provincial.

La incorporación se produce en un contexto histórico para la cultura cordobesa y argentina, luego de que el cuarteto fuera recientemente declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental realizada en Nueva Delhi, India.

La declaración internacional consagró al cuarteto —conocido popularmente como “tunga tunga”— como una expresión cultural viva, con más de 80 años de historia, profundamente ligada a la identidad social, artística y popular de Córdoba. De este modo, el género pasó a integrar una lista mundial que incluye manifestaciones culturales como el tango, el chamamé, el flamenco, el jazz, el reggae y el mariachi.

El camino hacia este reconocimiento comenzó en 2020, impulsado por la Municipalidad de Córdoba, y continuó con el trabajo de universidades, especialistas, investigadores, artistas y organismos culturales. El proceso incluyó la elaboración de un documento técnico que atravesó instancias nacionales y una comisión tripartita antes de su elevación al organismo internacional.

En el plano educativo, el decreto establece que la enseñanza del cuarteto se desarrollará de manera específica en el espacio curricular Educación Artística – Música, y también de forma transversal en distintos campos del conocimiento, de acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de Educación.

La normativa se apoya en la Constitución Provincial y en la Ley de Educación N° 9.870, que fijan el deber del Estado de difundir y promover las manifestaciones culturales, garantizando una educación artística integral, continua y orientada a la apropiación del patrimonio cultural.

Además, prevé la implementación de instancias de formación docente continua, a cargo de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, con el objetivo de fortalecer las estrategias pedagógicas vinculadas a la enseñanza del género.

El decreto también ratifica dos fechas clave del calendario cultural cordobés: el 4 de junio, como Día del Cuarteto, en conmemoración del primer baile transmitido por radio en Córdoba, y el 12 de enero, como Día del Piano Saltarín, en homenaje a Leonor Marzano, creadora del género.

Tras el anuncio del reconocimiento internacional, el gobernador Martín Llaryora celebró la declaración y la calificó como un día histórico, al señalar que el cuarteto representa mucho más que un género musical y forma parte de la identidad, la alegría y la cultura viva de Córdoba.

Con esta decisión, la Provincia consolida una política integral que no solo preserva al cuarteto como patrimonio cultural de la humanidad, sino que garantiza su transmisión a las nuevas generaciones, fortaleciendo la identidad cordobesa desde las aulas y proyectándola al mundo.