La UNC quedó primera en un ranking nacional de transparencia

Este lunes, en la sede de la Unicameral cordobesa, la Legislatura de la Provincia de Córdoba entregó un reconocimiento institucional a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), luego de que la casa de estudios obtuviera el primer lugar en el índice de transparencia activa elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública.

El acto fue acompañado por la vicegobernadora Myrian Prunotto y se concretó a partir de un proyecto impulsado por los legisladores Brenda Austin y Pablo Ovejeros. La distinción destaca el trabajo sostenido de la UNC en materia de acceso público a la información, modernización institucional y políticas de gobierno abierto.

Durante la actividad, Prunotto señaló que el reconocimiento representa un logro relevante para toda la comunidad cordobesa y valoró el esfuerzo de la universidad en un contexto donde la transparencia de las instituciones públicas suele ser puesta en discusión.

En la misma línea, la legisladora Austin remarcó que la legitimidad institucional también se construye a partir de prácticas transparentes y accesibles para la ciudadanía. Por su parte, Ovejeros destacó el carácter abierto de la universidad y su vínculo permanente con la sociedad.

El proyecto legislativo subraya que la UNC se consolidó como referente nacional en transparencia activa, constituyéndose en un modelo para organismos públicos de distintos niveles del Estado. En el encuentro participaron autoridades universitarias, entre ellas el rector Jhon Boretto y la vicerrectora Mariela Marchisio, junto a integrantes de áreas vinculadas al bienestar universitario y la modernización institucional.

Al tomar la palabra, Boretto agradeció el reconocimiento unánime de la Legislatura y explicó que el trabajo realizado se enmarca en el programa Universidad Abierta, orientado a consolidar un portal de transparencia que permita a la ciudadanía acceder de manera clara y permanente a la información pública.

Según se detalló, el índice evaluó a 198 organismos públicos nacionales, teniendo en cuenta la disponibilidad, claridad y accesibilidad de datos como nómina de personal, escalas salariales, compras, ejecución presupuestaria, auditorías e informes de gestión. La UNC alcanzó el primer lugar tras un proceso de mejora continua iniciado hace tres años, período en el que pasó del puesto 123 al liderazgo del ranking.

Este avance fue posible a partir del desarrollo del Portal de Transparencia, la automatización de la actualización de datos desde los sistemas de gestión, el uso de software libre y la implementación de tableros de visualización, que ampliaron el acceso a datos abiertos en formatos reutilizables y reemplazaron los tradicionales anuarios.