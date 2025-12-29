Llaryora inauguró el Centro de Interpretación del Paisaje de Ansenuza

En la localidad de La Para, departamento Río Primero, el gobernador Martín Llaryora encabezó esta semana la inauguración del Centro de Interpretación del Paisaje de la región de Ansenuza, una obra estratégica destinada a fortalecer el vínculo entre la comunidad, los visitantes y el ecosistema del humedal.

El espacio, financiado con un aporte provincial de 400 millones de pesos, está orientado a la educación ambiental, el avistamiento de la biodiversidad y la promoción de un modelo de turismo sostenible en uno de los entornos naturales más relevantes de Córdoba.

Ubicado en el entorno de la laguna Mar Chiquita, el centro fue concebido como una herramienta para el conocimiento, la conservación y la valorización del paisaje, integrando propuestas educativas, culturales y recreativas.

Durante el acto, Llaryora destacó el impacto de la obra tanto en materia ambiental como social y económica. Señaló que el proyecto permitió la generación de diez puestos de trabajo y remarcó la importancia de impulsar actividades que diversifiquen la economía regional. También recordó que la construcción había quedado paralizada en su etapa nacional y que la Provincia decidió retomar y concluir la obra.

El edificio cuenta con una superficie de 475 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, con un diseño arquitectónico integrado al paisaje. Incluye un mirador superior, espacios de circulación y contemplación, áreas expositivas y sectores destinados al desarrollo de actividades educativas y culturales.

El proyecto incorporó criterios de sustentabilidad ambiental, como ventilación cruzada, aleros perimetrales para control térmico, aprovechamiento del agua de lluvia para riego, cubiertas verdes y jardines verticales, orientados a mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental.

Además, el complejo dispone de un núcleo sanitario que brinda soporte tanto al Centro de Interpretación como al área de camping, con criterios de accesibilidad e inclusión y una estética coherente con el edificio principal.

La ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, subrayó que la apertura de las áreas naturales al uso público es clave para su protección y desarrollo, y remarcó la necesidad de conocer los ecosistemas para poder cuidarlos y potenciar su valor turístico y educativo.

Por su parte, el intendente de La Para, José Víctor Piana, calificó la jornada como histórica para la región y destacó el cambio de perfil turístico que vive Ansenuza, pasando de una economía centrada en la pesca a una propuesta basada en la conservación y la educación ambiental.

En el acto también se anunció el envío de fondos provinciales para distintas obras y servicios en la localidad, entre ellos recursos para la pileta del camping municipal, el cuartel de bomberos, una nueva cisterna de agua, obras de bacheo y apoyo a instituciones locales como el centro de jubilados y clubes deportivos.

Con esta inauguración, la Provincia avanza en la consolidación de infraestructura pública orientada al cuidado del ambiente y al desarrollo de un turismo educativo y sostenible, reforzando el valor ambiental, cultural y social de la región de Ansenuza.