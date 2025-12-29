Los cambios dentro del gabinete que anunció Martín Llaryora

El gobernador Martín Llaryora anunció una serie de cambios dentro de su gabinete. Se eliminaron dos carteras, se reubicaron a sus titulares y se adelantó un cambio dentro de la estructura de la Agencia Córdoba Cultura.

El Ministerio de Ambiente y Economía Circular, que lideraba Victoria Flores, se convertirá en la secretaria general de Educación y Ambiente dentro del Ministerio de Educación que conduce Horacio Ferreyra.

En tanto, el Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Liliana Montero, se convertirá en secretaria general de Salud y Desarrollo Humano, bajo la órbita del ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer.

Por su parte, Marcelo Rodio (quien se desempeñaba actualmente como secretario de Transporte) asumirá al frente de la Agencia Córdoba Cultura y su actual titular, Raúl Sansica, quedará como segundo al mando.