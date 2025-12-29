Los gremios marcharon en Córdoba contra la reforma previsional

Los gremios estatales marcharon por las calles de Córdoba contra la reforma previsional y las modificaciones en la Caja de Jubilaciones. La convocatoria sumó la presencia de UEPC, SUOEM, La Bancaria, empleados judiciales y trabajadores de otros sindicatos que se dirigieron hacia la sede de la Legislatura.

La protesta se realizó en rechazo a las modificaciones que facultan al gobierno de Martín Llaryora a incrementar los aportes previsionales de los empleados públicos, con el objetivo de atender el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. En ese sentido, argumentaron que los cambios introducidos no solo aumentan las cargas previsionales para los activos, sino que además no incluyen soluciones claras al déficit estructural del sistema.

Se reclama la apertura de una mesa de diálogo y denuncian un «ajuste encubierto» sobre sus salarios y aportes.

Por la marcha, se implementó un operativo de seguridad en el centro y se vio afectado el tránsito en Avellaneda y Avenida Colón, 9 de Julio y Avenida Figueroa Alcorta, Avenida Emilio Olmos, Caseros, Colón y Cañada y Fructuoso Rivera.