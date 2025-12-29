Plaza Cielo Tierra presentó su programación de verano para 2026

En Plaza Cielo Tierra se realizó la presentación de la programación de Talleres y Actividades de Verano 2026, una propuesta que combina ciencia, arte, juego y exploración, pensada para niños, niñas, adolescentes y familias.

Durante el encuentro se compartieron los principales ejes de la programación y se ofrecieron demostraciones en vivo de algunas de las actividades que formarán parte de la temporada.

En su intervención, el presidente de la Fundación Plaza Cielo Tierra, Daniel Barraco, destacó que el espacio continúa consolidándose como un lugar de divulgación científica abierto, dinámico y en permanente transformación, donde la curiosidad es el motor principal del aprendizaje. En ese sentido, señaló que la programación de verano reafirma el compromiso con una ciencia cercana, accesible y significativa para toda la comunidad.

Al ser consultado sobre la iniciativa, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó que estas propuestas reflejan una manera de entender la educación como una experiencia que trasciende el aula y se proyecta al encuentro con la ciencia, el arte y la cultura. También remarcó la importancia de acercar el conocimiento de forma lúdica, promoviendo la curiosidad, la creatividad y el disfrute del aprendizaje incluso durante el receso estival.

Las actividades se desarrollarán con entrada libre y gratuita durante el verano 2026, con programación y fechas que serán anunciadas próximamente a través de los canales oficiales.

Talleres y actividades

Vuelo en colores

Taller para niños y niñas de 3 a 6 años, inspirado en la leyenda de un picaflor de nuestros montes. A partir del relato, los participantes crean su propio títere con las manos.

La música y la ciencia

Espacio destinado a chicos y chicas de 8 a 12 años, donde exploran de forma lúdica las propiedades del sonido y construyen un instrumento de viento.

De la imagen al movimiento: ¿cómo surgió el cine?

Taller para chicos y chicas de 7 a 10 años, que propone conocer los objetos de ilusión óptica del siglo XIX que dieron origen al cine y crear uno de ellos.

De luces y caleidoscopios

Actividad para niños, niñas y adolescentes de 8 a 15 años, centrada en nociones básicas de la luz y el color, con la construcción de un caleidoscopio.

Polinizadores en acción

Taller para niños, niñas y adolescentes de 8 a 15 años sobre la relación entre flores y polinizadores, con una propuesta creativa a partir de materiales reciclables.

Fábrica de robots

Espacio para niños, niñas y adolescentes de 77 a 15 años, orientado a la introducción a la programación y su aplicación en el armado y funcionamiento de un robot.

Jornadas de observación con telescopios

Actividades nocturnas con telescopios móviles para la observación del cielo y el reconocimiento de constelaciones.

Mirador de Estrellas

Observación del cielo nocturno a través del telescopio del Mirador de Estrellas Fernando Suárez Boedo.

Cine para curiosos

Proyección de películas infantiles que integran saberes científicos, destinadas a niños y niñas de 8 a 12 años y sus familias.

El fogón de las leyendas

Obra de teatro para niños, niñas y adolescentes. Una abuela y su nieta comparten historias y leyendas durante unas vacaciones en el bosque patagónico.