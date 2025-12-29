Se prorroga el uso del Boleto Social con Red Bus en la ciudad

La Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba informó que se prorrogó hasta el viernes 30 de enero la vigencia de los beneficios provinciales Boleto Social Cordobés (BSC) y Boleto Adulto Mayor (BAM) que actualmente se utilizan con la tarjeta Red Bus en el transporte urbano de la ciudad de Córdoba.

La medida busca garantizar la continuidad del acceso al transporte público para los beneficiarios durante el período de transición hacia el nuevo sistema de pago, que contempla la migración de los beneficios a la tarjeta Micronauta.

Desde el organismo provincial se aclaró que, para mantener activo el beneficio durante la prórroga, los usuarios deberán pasar la tarjeta Red Bus por un validador Micronauta cada vez que viajen, requisito necesario para que el sistema reconozca la vigencia del subsidio.

Asimismo, se recordó la importancia de realizar el trámite de traspaso del Boleto Social Cordobés y del Boleto Adulto Mayor a la tarjeta Micronauta dentro de los plazos establecidos, a fin de evitar interrupciones en el uso del beneficio una vez finalizada la prórroga.