Tránsito en Córdoba: qué cambia con la nueva actualización de la ley

Este lunes, durante la 25ª sesión ordinaria, la Legislatura de Córdoba aprobó una actualización de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8.560, con modificaciones orientadas a reforzar el control vial, incorporar nuevas tecnologías de fiscalización y precisar criterios de aplicación de sanciones.

Uno de los puntos centrales de la reforma está vinculado al uso obligatorio de luces. La normativa habilita el uso de luces diurnas (DRL) siempre que se encienda automáticamente la luz de posición trasera, sin que ello sea pasible de sanción. Al mismo tiempo, ratifica la obligación de circular con luces bajas encendidas, a cualquier hora del día, en rutas nacionales y provinciales, tramos interurbanos, túneles y sectores señalizados.

La ley también aclara aspectos de territorialidad e interjurisdiccionalidad, estableciendo que toda infracción será juzgada por el juez competente correspondiente a la jurisdicción donde se cometió la falta. Además, define que las acciones u omisiones contrarias a la normativa tendrán carácter de infracciones administrativas, sancionadas según los criterios previstos en la propia ley.

Desde la Legislatura se indicó que la actualización no implica un cambio de paradigma, sino el perfeccionamiento de herramientas ya existentes, con el objetivo de corregir vacíos operativos que dificultaban la función preventiva del Estado y reducían la eficacia del sistema sancionatorio.

Otro de los cambios incorporados es la adecuación del lenguaje normativo en materia de discapacidad. En todo el texto de la ley se reemplazan expresiones como “minusválidos” o “discapacitados” por la denominación “personas con discapacidad”, incorporando criterios actuales de inclusión y accesibilidad.

El proyecto aprobado unifica iniciativas presentadas por distintos bloques y legisladores, entre ellos Nadia Fernández, el bloque del PRO y un amplio grupo de representantes de diferentes espacios políticos.

Vacunación segura y mes de concientización

En la misma sesión, la Unicameral aprobó un segundo proyecto de ley compatibilizado para crear el programa Vacunación Segura, Comunidad Saludable, orientado a promover la sensibilización social sobre la importancia de la inmunización y a mejorar el acceso a las vacunas en toda la provincia.

La iniciativa apunta, entre otros objetivos, a recuperar la confianza en la vacunación en adolescentes y jóvenes, facilitar el acceso equitativo a las dosis del Calendario Nacional y evitar la reintroducción de enfermedades ya erradicadas en la región.

La ley también declara al mes de agosto como “Mes de la Vacunación” en todo el territorio provincial. Durante ese período, el Ministerio de Salud deberá desarrollar campañas de concientización, difusión y promoción, garantizando la gratuidad y disponibilidad de las vacunas incluidas en el calendario oficial.

Durante el tratamiento del proyecto estuvieron presentes integrantes de comités de infectología pediátrica y representantes del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, quienes acompañaron la iniciativa.

Los fundamentos del proyecto remarcan que la vacunación es una de las políticas de salud pública más seguras y eficaces, clave para la erradicación y el control de enfermedades que históricamente causaron alta mortalidad, y destacan el compromiso sostenido de Córdoba en esta materia.