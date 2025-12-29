Un fenómeno natural sorprendió a todos en la Laguna de Mar Chiquita

Miramar. La Laguna de Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba, fue escenario ayer de un llamativo fenómeno natural que pudo observarse con claridad durante la navegación del mediodía. Como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, una gran cantidad de agua dulce ingresó a la laguna y se mezcló con el agua salada, generando una visible línea de espuma y dos tonalidades bien diferenciadas en la superficie.

El hecho fue registrado en video y difundido a través de la cuenta de Instagram @vive.miramar, donde se explicó que el aumento del caudal del río provocó el choque entre ambas masas de agua. “Cuando llueve mucho, el río viene cargado y mucha agua dulce entra a la laguna; puede apreciarse en el color el encuentro de las aguas”, señalaron desde la publicación.

Según detallaron, el ingreso repentino de agua dulce empuja al agua salada y también a los nutrientes que forman parte del alimento de los flamencos. En este tipo de encuentros de aguas es habitual observar largas filas de flamencos alimentándose, ya que allí se concentran algas, caracoles y artemias.

Desde @vive.miramar explicaron además que este río no suele aportar grandes volúmenes de agua, pero que las precipitaciones recientes provocaron que ingresara una cantidad excepcional, dando lugar a este espectáculo natural que captó la atención de visitantes y navegantes.

El fenómeno no solo dejó una postal impactante por el contraste de colores, sino que también pone en evidencia la dinámica natural del ecosistema de Mar Chiquita y su estrecha relación con las lluvias y la fauna que habita la región.