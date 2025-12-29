Valle Hermoso tuvo su Apertura de Temporada y despidió el 2025

Vecinos y turistas se congregaron en la Plaza Manuel Belgrano para disfrutar de la Apertura de Temporada de Valle Hermoso y participar del brindis de fin de año. Hubo shows musicales, cocina en vivo, baile, foodtrucks y la presentación de «Lolo», el asistente de IA que estará disponible para evacuar cualquier consulta.

Se trata de una propuesta innovadora y pionera en la región que marca un antes y un después.

Luego de compartir pan dulce y sidra con todos los presentes, el intendente Daniel Spadoni levantó la copa y brindó por un 2026 con salud, paz y momentos compartidos junto a los seres queridos.