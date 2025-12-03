El Hospital de Niños refuerza la detección temprana de diabetes 1

El Hospital de Niños de la Santísima Trinidad impulsa un programa gratuito de detección temprana de diabetes tipo 1, dirigido a hermanos y hermanas de los pacientes que ya reciben atención en la institución. La estrategia se basa en el análisis de autoanticuerpos, un estudio capaz de identificar la enfermedad antes de que aparezcan signos clínicos.

El screening está a cargo del Programa de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con Diabetes y apunta a familiares de primer grado, quienes tienen un riesgo entre diez y quince veces mayor de desarrollar esta condición. El procedimiento se realiza a través de un análisis de sangre que permite medir cuatro autoanticuerpos específicos vinculados con la destrucción de las células beta del páncreas, encargadas de producir insulina.

Paula Paz Povedano, jefa de la Sección de Diabetes Infantil, explicó que “la importancia de este test radica en que es la única manera de diagnosticar la diabetes tipo 1 en estadios iniciales, cuando la hiperglucemia aún no se hizo evidente y el cuerpo mantiene niveles normales de glucosa”.

Según señaló, este margen permite preparar a las familias en aspectos emocionales, educativos y clínicos: “Al detectar un caso, brindamos acompañamiento psicológico, ganamos tiempo para educar sobre la afección y evitamos descompensaciones y hospitalizaciones”.

Cuando se confirma un diagnóstico, el equipo inicia un plan de monitoreo metabólico adaptado a la edad del niño y a los valores obtenidos. Detectar la enfermedad a tiempo reduce complicaciones graves como la cetoacidosis, disminuye la necesidad de internación y permite un control metabólico más estable a largo plazo.

El programa, que funciona desde hace 25 años, está integrado por nutricionistas, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, educadoras y profesionales especializados en diabetes, quienes acompañan a las familias en todas las etapas del tratamiento.

En Argentina, entre el 30% y el 70% de los casos de diabetes tipo 1 debutan con cetoacidosis por diagnósticos tardíos. Este programa busca revertir esa tendencia mediante detección temprana, seguimiento interdisciplinario y preparación emocional para el inicio de la insulinoterapia.