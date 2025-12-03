El programa Huerta Grande en movimiento cumple su primer año

El sábado 13 de diciembre, el municipio local celebrará un año lleno de actividades, crecimiento y encuentros hermosos junto al querido grupo de Huerta Grande +60.

«Los invitamos a ser parte de esta gala especial donde compartiremos la muestra de todo lo trabajado durante el año y el enorme impacto que tuvo este programa en nuestra comunidad. Cerramos la tarde con un brindis para seguir celebrando la vida, la energía y las ganas de seguir en movimiento»; destacaron desde el municipio local.

La actividad comenzará desde las 18 horas en el Polifuncional Municipal (Av. San Martín 1075).