Inversión vial: Córdoba concentra más del 20% del total nacional

Córdoba volvió a ubicarse como la provincia que más recursos propios destinó a obras viales en Argentina, alcanzando más del 20% de la inversión total realizada por todas las jurisdicciones. Es el quinto año consecutivo en el que encabeza el ranking nacional, según el informe presentado y ratificado por la Asamblea del Consejo Vial Federal.

El documento detalla que en 2024 la inversión provincial alcanzó los $242.470.497.400,26 destinados a proyectos estratégicos como autovías, circunvalaciones, puentes, pavimentación y repavimentación de rutas.

El análisis ponderado por inversión propia, población y consumo de combustible muestra un incremento sostenido durante los últimos cinco años:

2020: $6.514.240.027

2021: $17.591.916.462

2022: $49.001.437.550

2023: $162.602.108.567

2024: $242.470.497.400,26

Las cifras consideran obras ejecutadas por Vialidad Provincial, Caminos de las Sierras y el Consorcio Caminero Único, reconocido como una de las articulaciones público-privadas más eficientes del país.

Obras estratégicas en todo el territorio

Entre los proyectos más relevantes se destacan la circunvalación de Río Cuarto —una de las obras de mayor impacto en Argentina—, la circunvalación de Villa María, la pavimentación de la Ruta Provincial 28, la repavimentación integral de la Ruta Provincial 6, la pavimentación de la Ruta Provincial 23 (Camino de la Costa) y la rehabilitación completa de la Ruta Provincial 15.

En la red concesionada, a cargo de Caminos de las Sierras, sobresalen las autovías de Punilla y Calamuchita, además de los nudos viales de El Tropezón, avenida Vélez Sarsfield y la autovía de la Ruta Nacional 19 a la altura de Malvinas Argentinas.

Más empleo, producción y seguridad

El ritmo del plan vial cordobés impacta en la conectividad regional, sostiene miles de puestos de trabajo y dinamiza cadenas productivas vinculadas a la obra pública. Las nuevas circunvalaciones, la pavimentación de rutas, la construcción de puentes y la ampliación de autovías permiten unir localidades, fortalecer corredores logísticos y mejorar las condiciones de tránsito para vecinos, transportistas y turistas.