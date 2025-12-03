Jesús María: la artista Graciela Lépore busca expresar su propio «ikigai»

El próximo viernes 5 de diciembre desde las 20,30 horas, quedará inaugurada en el museo de la ciudad de Jesús María, la exposición, de la artista Graciela Lépore.

Según adelantaron desde la organización, la artista busca expresar su propio «ikigai».

Cada obra es un puente invisible entre la pasión y la vocación, entre el mundo interior y el que comparte con los demás.

El color azul atraviesa la muestra. Es la calma, la profundidad y la conexión con lo esencial. Hay en Ikigai una combinación de técnicas pictóricas y textiles que hablan del camino recorrido y de la manera que tiene Graciela Lépore de vivir el arte.