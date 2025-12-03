La Falda albergará el IX Encuentro de Historiadores de Punilla

Salón Leopoldo Marechal
La Falda albergará el IX Encuentro de Historiadores de PunillaSe llevará a cabo el sábado 6 de diciembre, en el horario de 10 a 13 horas.
La Municipalidad de La Falda hace extensiva la invitación a sumarse al IX Encuentro de Historiadores de Punilla. El evento se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre, en el horario de 10 a 13 horas, en el Salón Leopoldo Marechal.
Se compartirán las siguientes presentaciones:
Arq. Silvia Triulzi : Los profesionales y emprendedores detrás del desarrollo urbano de La Falda a comienzo del siglo XX
Jose Luis Picciuolo Valls- Córdoba Originaria, primeros pobladores (participación online desde España)
Einstein - 100 años de su visita
Pequeña recopilación de “Alberto Ilustrado” en honor a nuestro amigo Alberto Moro
Crónicas sobre instituciones faldenses.
Para más información, comunicarse al email: [email protected].