San Roque: PAICOR anunció el cronograma de entrega de verano

La Municipalidad de San Roque difundió el cronograma oficial de entrega de módulos alimentarios del PAICOR correspondiente al receso de verano 2025/2026. Las entregas se realizarán entre el miércoles 3 y el viernes 5 de diciembre, siempre en el Quincho Comunal y en el horario de 12 a 15 horas.

El operativo comenzará este miércoles 3 de diciembre, destinado a las familias de estudiantes del Secundario IPEM 388. Continuará el jueves 4, jornada en la que se entregarán los módulos para los beneficiarios de la Escuela Hogar «Alberto R. Maggi». Finalmente, el viernes 5 de diciembre será el turno de la Escuela «Amadeo Sabattini» y del Jardín «San Roque del Lago».

Desde el municipio, remarcaron que es obligatorio asistir con el DNI del beneficiario, sin excepción, para garantizar una correcta identificación y organización durante el proceso.

El operativo forma parte del acompañamiento alimentario que PAICOR brinda a niños, niñas y adolescentes durante los períodos en que las instituciones educativas permanecen cerradas.