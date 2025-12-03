Se forestaron las márgenes del río Cosquín en Bialet Massé

Una importante jornada de forestación se vivió la semana pasada en la localidad de Bialet Massé, donde fueron reforestadas las márgenes del Río Cosquín.

Según se informó, el personal de IVECO llevó adelante una tarea comunitaria de mantenimiento y puesta en valor en las márgenes del río, realizando limpieza del sector y plantación de especies autóctonas para fortalecer el entorno natural.

De esta manera, el municipio local junto a vecinos e instituciones continúan trabajando para un ambiente más sustentable.