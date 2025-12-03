Se hizo una jornada de prevención y testeo de VIH en Capilla del Monte

Una jornada de prevención y testeo se realizó el lunes pasado en Capilla del Monte, en el marco de las acciones para conmemorar el Día Mundial de Respuesta al VIH.

Las acciones fueron llevadas adelante por la Secretaría de Salud de la Municipalidad.

Esta actividad fue encabezada por el equipo de profesionales del Hospital Municipal Dr. Oscar A. Luqui y reafirma el compromiso de la gestión de gobierno con la salud de la comunidad.