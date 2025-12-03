Treinta egresados de la Universidad Popular de Falda del Carmen

Falda del Carmen, a través de la Universidad Popular, celebró el cierre del trayecto formativo Asistente Administrativo Contable, una propuesta que durante cuatro meses reunió a estudiantes de la localidad y de distintas comunidades del corredor, consolidando un espacio de aprendizaje, esfuerzo y oportunidades reales.

El curso, dictado los días viernes a las 19 hs, alcanzó una sorprendente estabilidad de matrícula pese al desafío del horario. El compromiso de cada estudiante se reflejó en el cumplimiento del 90% de asistencia y en la construcción de un grupo sólido.

Sandra Mateo, responsable del Punto Mujer y parte del equipo coordinador, destacó la importancia del esfuerzo colectivo:

«Fue un gran desafío porque el único día disponible para dictarlo era los viernes a las 19, un horario donde la gente suele desconectarse. Sin embargo, la matrícula se mantuvo estable y el 90% de asistencia se cumplió. Realmente fue maravilloso; estamos muy contentos y felices porque fue un año impresionante en materia de estudios».

La coordinadora de la Universidad Popular, Lucelia Fonceca, subrayó la trascendencia del trabajo formativo: «Estamos inmensamente felices de haber finalizado el trayecto formativo, que inició con 50 estudiantes y logró certificar a más de 30 personas de Falda del Carmen y de localidades aledañas. La Comuna apuesta desde el principio a la educación como herramienta transformadora que abre oportunidades reales. Invitamos a la comunidad a seguir participando y acercando nuevas iniciativas».



El curso estuvo a cargo del contador Ricardo Solís, quien remarcó la calidad del proceso y los resultados alcanzados:

«Se formó un hermoso grupo; egresan muchos alumnos, la mayoría de Falda del Carmen, pero también de Alta Gracia y hasta de Villa del Dique. Hubo incluso ofertas laborales y una alumna consiguió trabajo gracias al curso. Agradezco a Sandra Mateo, a Lucelia Fonceca y al municipio por brindar el espacio. Estos cursos hacen muy bien a la comunidad porque generan empleo».

Con esta nueva cohorte certificada, la Universidad Popular reafirma su compromiso con una formación accesible y transformadora, que genera herramientas reales para el desarrollo personal, profesional y comunitario.