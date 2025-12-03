Valle Hermoso inaugura la temporada con música en vivo y festejos populares

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció la Apertura de la Temporada 2025/2026, un evento que marcará el inicio formal de las actividades turísticas de verano en la localidad. La celebración será el 7 de diciembre, a las 20 horas, en la Plaza General Manuel Belgrano, con entrada libre y gratuita.

Como atractivo central, el festejo contará con la presentación en vivo de la banda «Algo va a salir», que aportará ritmo y energía para recibir a vecinos, visitantes y turistas que comienzan a llegar en los primeros días de diciembre. La propuesta se enmarca en la agenda cultural que Valle Hermoso impulsa cada verano, con espectáculos al aire libre pensados para toda la familia.

Desde el municipio destacaron que la apertura de temporada es uno de los eventos más esperados del año, ya que simboliza el inicio de una etapa cargada de actividades recreativas, artísticas y deportivas que dinamizan la vida local y fortalecen la identidad.

Con escenarios renovados, propuestas gratuitas y un fuerte acompañamiento a los artistas regionales, Valle Hermoso se prepara para recibir a miles de visitantes durante los próximos meses. La invitación está abierta para quienes deseen disfrutar de una noche de música, encuentro y celebración comunitaria.