Bialet Massé se llena de magia con un Show de Circo

Bialet Massé. Durante el verano, el Predio de la Oficina de Turismo de Bialet Massé se transformará en escenario de risas, acrobacias y magia con un espectáculo de circo pensado para grandes y chicos.

Las funciones se realizan de jueves a domingo a las 20:00 horas, con entrada a la gorra, permitiendo que vecinos y turistas disfruten de una propuesta cultural accesible y al aire libre.

Además, el show acompaña a la Feria de Artesanos de Bialet Massé, que abre todos los días desde las 19:00, ofreciendo productos locales y artesanales. La iniciativa busca potenciar el turismo y generar espacios de encuentro durante la temporada estival.