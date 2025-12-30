Buscan coordinar mejor a la FPA y los Juzgados de Paz en Córdoba

Autoridades de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y del ámbito judicial mantuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de mejorar el diagnóstico territorial en la provincia de Córdoba y agilizar la comunicación con los Juzgados de Paz.

Del encuentro participaron el subjefe de la FPA, Federico Dorsch, y el director general del organismo, Claudio Agüero, junto a la coordinadora de Gestión Estratégica y Estadística, Carolina Granja, y el inspector de la Justicia de Paz, Ricardo Alfredo de Toro. También estuvieron presentes integrantes del área de Inteligencia y Tecnología, además de profesionales de la CGEE.

Durante la reunión se abordaron estrategias para facilitar el intercambio de información entre los distintos actores del sistema judicial, con la intención de descomprimir cargas de trabajo y mejorar la respuesta ante problemáticas territoriales concretas.

En ese marco, se compartieron herramientas de mapeo, análisis estadístico y relevamientos geolocalizados, que permitirán contar con información más precisa para la planificación y la toma de decisiones. El encuentro fue señalado como un primer paso para avanzar en un trabajo articulado basado en datos y conocimiento del territorio.