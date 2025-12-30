Emoción en la Maternidad Provincial: nacieron trillizos

Córdoba. La provincia de Córdoba celebró el nacimiento de trillizos en la Maternidad Provincial. Lorena, vecina de Cruz del Eje, dio a luz a dos varones y una nena mediante una cesárea.

Los bebés se llaman Emir, Elías y Emily. Según contó la mamá en diálogo con El Show del Lagarto, los nombres fueron elegidos por su significado bíblico y como expresión de la fe que la acompañó durante todo el embarazo. “Pasé por muchas cosas y siempre confié en Dios para que todo saliera bien”, expresó.

El nacimiento se produjo con apenas minutos de diferencia entre cada bebé, quienes actualmente se encuentran en Neonatología recibiendo los cuidados necesarios. La familia espera con ansias poder regresar a Cruz del Eje junto a los recién nacidos.