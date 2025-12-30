Fin de Año: La Falda refuerza la lucha contra la contaminación sonora

La Municipalidad de La Falda reforzará la lucha contra la contaminación sonora durante la temporada de verano. Se recordó a vecinos y turistas que se sancionará a quienes incumplan con la ordenanza de ruidos molestos.

«La contaminación sonora no está permitida. Estas conductas generan ruidos molestos, afectan la convivencia y ponen en riesgo la tranquilidad de vecinos y vecinas de La Falda»; expresaron desde el gobierno local.

En ese sentido, se invitó a denunciar este tipo de situaciones enviando un mensaje o video a las Guardias Locales de Prevención y Convivencia– Ojos en Alerta, a través del número: (3548) 604162.