Fin de Año: La Falda refuerza la lucha contra la contaminación sonora

Ruidos molestos
Fin de Año: La Falda refuerza la lucha contra la contaminación sonoraSe aplicarán sanciones para quienes atenten contra la tranquilidad de la ciudad serrana.
La Municipalidad de La Falda reforzará la lucha contra la contaminación sonora durante la temporada de verano. Se recordó a vecinos y turistas que se sancionará a quienes incumplan con la ordenanza de ruidos molestos.
«La contaminación sonora no está permitida. Estas conductas generan ruidos molestos, afectan la convivencia y ponen en riesgo la tranquilidad de vecinos y vecinas de La Falda»; expresaron desde el gobierno local.
En ese sentido, se invitó a denunciar este tipo de situaciones enviando un mensaje o video a las Guardias Locales de Prevención y Convivencia– Ojos en Alerta, a través del número: (3548) 604162.