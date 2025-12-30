La agenda cultural de la semana trae destacadas exposiciones en distintos espacios

La agenda cultural correspondiente a la semana del 29 de diciembre al 4 de enero de 2026 pone el acento en exposiciones que permanecen abiertas al público y que permiten un acercamiento diverso a las prácticas artísticas actuales.

Pintura, fotografía, instalación, escultura y archivos históricos conforman un mapa plural de miradas, territorios y sensibilidades.

En el Museo Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511), el público podrá recorrer un conjunto de muestras que dialogan con el paisaje, la memoria y las narrativas oficiales, a través de propuestas individuales y colectivas de artistas contemporáneos.

Estas exposiciones invitan a repensar los vínculos entre arte, historia y experiencia, al tiempo que abren espacios de contemplación y reflexión crítica.

Majo Caporaletti presenta “Perseguir un rastro”; Paola Sferco “Tirar de la manta”; “Un pueblo de indios” de Federico Robles y Pablo Reyna; “Espesores del tiempo” una muestra colectiva de Facultad de Artes, UNC; Michael Mac leod; Arte geométrico y “El más bello de los mundos”, una muestra de la Colección del Banco de Córdoba.

El Museo Palacio Dionisi (Av. Hipólito Yrigoyen 622), presenta una programación que pone el foco en la imagen fotográfica y sus múltiples posibilidades de lectura.

A través de muestras que recuperan archivos históricos, proyectos documentales y propuestas contemporáneas, el espacio invita a reflexionar sobre la construcción de la memoria, la identidad y las formas de representación, desde miradas que interpelan tanto lo íntimo como lo colectivo.

Allí se exponen “Cotidianas”, Colección Antonio Novello, resguardada en el Centro de Conservación y Documentación Audiovisual (CDA); “Operación Gabinete” del Colectivo de artistas Imagen Total; “La voz del espíritu: La vida de Juana” de Natalia Colazo y las tres propuestas seleccionadas en la convocatoria “Punto de Inicio”.

Por su parte, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55) ofrece exposiciones que exploran lo corporal, lo material y lo simbólico desde prácticas artísticas diversas. Escultura, cerámica e instalación se articulan en propuestas que ponen en diálogo lo sensorial, lo artesanal y lo poético, invitando a habitar el museo como un territorio de escucha, contemplación y experiencia.

Las muestras son: “La cerámica: un lugar” de Belén Riego; “Entre alquimia y utopía” de Violeta Lemme; “Anidaciones” de Mora Grynblat, y una selección de las recientes adquisiciones realizadas por el Gobierno.

Cabe destacar que los museos de la ciudad capital permanecerán abiertos al público durante el mes de enero en el horario especial de 13:00 a 19:30 hs. Esta iniciativa permitirá a los visitantes recorrer las diversas exposiciones y descubrir el valioso patrimonio cultural que alberga la provincia.

Horarios especiales por las fiestas: Es importante tener en cuenta que el día 31 de diciembre los espacios permanecerán cerrados por asueto administrativo, como así también el 1 de enero por el feriado correspondiente a Año Nuevo.

Además, todos los lunes, a excepción de los feriados, los museos permanecen cerrados al público.

Más información, en el sitio de la Agencia Córdoba Cultura.