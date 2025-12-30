Ley de Tránsito: Penas más duras, luces diurnas y trabajo comunitario

Durante la última sesión del año, la Legislatura de Córdoba aprobó las reformas a la Ley de Tránsito y se endurecerán las sanciones para quienes cometan infracciones graves. También se incorporará tecnología para llevar adelante los controles y se sumarán alternativas educativas y de trabajo comunitario para los conductores desaprensivos.

El proyecto fue impulsado por el oficialismo y logró el apoyo de legisladores opositores.

Se estableció además la obligatoriedad del uso de luces diurnas de circulación (DRL o LDC) durante el día en rutas y autovías y se contemplan penas más severas para quienes circulen sin seguro obligatorio, excedan los límites de velocidad, realicen adelantamientos prohibidos, sobrepasen el peso o las dimensiones permitidas en vehículos de transporte, conduzcan estando inhabilitados, se den a la fuga tras un siniestro vial, contaminen el ambiente o manejen de forma negligente o temeraria.

Se facultó además al uso de actas digitales y la constatación de hechos por medios remotos y digitales.

Los infractores podrán ser sancionados con trabajo comunitario en dependencias oficiales, municipales o instituciones de bien público como método de sanción para infractores. También se podrá exigir la asistencia a cursos, talleres educativos o programas terapéuticos y de orientación, excluyendo juzgados y dependencias policiales.