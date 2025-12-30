Llaryora anunció la incorporación de 575 agentes al Servicio Penitenciario

El gobernador Martín Llaryora anunció este martes la incorporación de 575 nuevos integrantes al Servicio Penitenciario de Córdoba, en el marco de una serie de medidas orientadas a fortalecer el sistema de seguridad y mejorar las condiciones laborales del personal. El anuncio se realizó durante un acto en la Escuela de Cadetes “Comodoro Salustiano Pérez Estévez”.

Según se informó, 323 efectivos se incorporarán a partir del 1 de enero de 2026, mientras que otros 252 agentes lo harán desde el 1 de marzo del mismo año. De esta manera, la Provincia ampliará su planta penitenciaria en dos etapas durante el próximo año.

Durante su discurso, Llaryora destacó la complejidad y el riesgo que implica la tarea penitenciaria y remarcó el rol que cumple el personal en la seguridad general de la población. Señaló además que su gestión impulsa políticas destinadas a reconocer y jerarquizar el trabajo de quienes integran el Servicio Penitenciario, en el marco de una estrategia provincial de lucha contra el narcotráfico.

En ese contexto, el mandatario anunció una serie de mejoras salariales y beneficios económicos. Entre ellas, confirmó el pago de dos bonos de 700 mil pesos para gastos complementarios de uniforme, en línea con lo dispuesto para la Policía provincial. Este beneficio alcanzará a 3.813 agentes y no incluirá a jefes, subjefes ni directores generales.

Asimismo, se informó la duplicación del Suplemento Particular, con un incremento del 100 por ciento, destinado a agentes que realizan tareas específicas como guardias internas y externas, traslados y manejo de explosivos. El suplemento correspondiente a diciembre ascenderá a 562.391,78 pesos y beneficiará a 1.613 agentes.

También se anunció el pago de un bono extraordinario de 100 mil pesos para el personal que perciba haberes líquidos inferiores a 2,8 millones de pesos, medida que alcanzará a 4.012 agentes del Servicio Penitenciario.

El acto contó con la presencia del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y de la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba, Carolina Funes, además de 179 suboficiales y 109 oficiales egresados este año de la escuela de cadetes.

López señaló que la seguridad en Córdoba se concibe como una política integral basada en planificación y gestión, mientras que Funes destacó los objetivos de modernización del sistema penitenciario, que incluyen digitalización, expansión de talleres productivos y fortalecimiento del cupo laboral.