Llaryora dijo que no denunciará a Daniele por los insultos

Córdoba. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, salió al cruce de los insultos y amenazas que lanzó Rubén Daniele, titular del Suoem, durante la marcha de estatales contra la reforma jubilatoria. A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario consideró que los dichos del sindicalista fueron “una clara incitación a la violencia” y pidió a sus seguidores que no respondan con agresiones.

“Recibo muchos mensajes de apoyo frente a los insultos y agravios de Rubén Daniele, que implicaron una clara incitación a la violencia. Algunos me sugieren denunciar. No lo hice cuando me difamaron usando mi imagen con IA y no lo voy a hacer ahora”, escribió Llaryora en su cuenta de X.

El gobernador también llamó a la calma y remarcó: “Les pido también a nuestros seguidores que no asuman ninguna actitud violenta frente a esta provocación. Córdoba necesita diálogo, responsabilidad y respeto”.

Este lunes, en medio de la movilización de estatales en la ciudad de Córdoba, Daniele se dirigió al gobernador con insultos y amenazas directas. “Es un pendejo de mierda que lo único que tiene en la cabeza es su reelección del 2027 a lo que dé lugar y no le importa y nos quiere llevar puestos a los trabajadores estatales que hemos puesto el pecho ahora y en la pandemia”, lanzó el dirigente gremial que además lo tildó de “cagador”.

Por su parte, Llaryora reafirmó su compromiso con la ley de equidad jubilatoria y aseguró que el objetivo es “mejorar los haberes de quienes menos ganan, incluidos muchos jubilados municipales de Capital e Interior”. Además, sostuvo: “Estoy abocado a gobernar y convencido que impulsar una ley de equidad jubilatoria, con el esfuerzo compartido de todos los cordobeses, mejorará los haberes de quienes menos ganan”.

El gobernador también hizo referencia a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia. “Estamos dando una lucha sin cuartel contra el narcotráfico y el crimen organizado. No me van a amedrentar los insultos ni los agravios. La violencia no conduce a nada y Córdoba no la necesita”, sentenció.