Peajes en Córdoba: lanzan reintegros por pagos digitales

El Banco de la Provincia de Córdoba y Caminos de las Sierras pusieron en marcha este martes una promoción que ofrece reintegros por el pago de peajes en rutas concesionadas de la provincia, mediante el uso de medios de pago digitales. El beneficio alcanza a autos y vehículos de mayor porte, con una devolución de $500 por transacción, y a motocicletas, con un reintegro de $160, siempre en modalidad manual.

La promoción aplica a operaciones realizadas con la billetera virtual Bezza y con tarjetas Cordobesa, tanto de débito como de crédito, y estará vigente hasta el 5 de abril de 2026. Los pagos pueden efectuarse en las cabinas mediante lectura de códigos QR o con tarjetas Mastercard y Visa.

Según se informó, los reintegros se acreditan de acuerdo al medio utilizado: en el caso de Bezza, dentro de las 48 horas hábiles; con tarjeta de débito, hasta 96 horas hábiles; y con tarjeta de crédito, en el resumen correspondiente.

El acuerdo fue firmado este martes por autoridades de ambas entidades en la Casa Matriz del banco. La iniciativa apunta a fomentar el uso de pagos digitales, agilizar el tránsito durante la temporada y ofrecer un alivio en los costos de traslado tanto para residentes como para quienes visitan la provincia.