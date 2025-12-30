Se viene la Peatonal de la Cerveza 2026

Bialet Massé. La ciudad de Bialet Massé ya se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del verano: la Peatonal de la Cerveza 2026. Serán cuatro sábados con música en vivo, foodtrucks y una amplia propuesta de cervezas artesanales.

Las fechas confirmadas son el 3 y 17 de enero, y el 6 y 13 de febrero. El evento se desarrollará desde las 20:00 horas en Avenida Belgrano esquina Independencia, frente al ITV.

La propuesta combina gastronomía, artistas en vivo y un ambiente festivo pensado para disfrutar en familia o con amigos, consolidándose como una de las principales atracciones turísticas de la región.