Tras los megaoperativos antidroga: “Esto no es casual, es un plan estratégico”

Luego de los 27 allanamientos realizados en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, que permitieron desarticular dos organizaciones vinculadas al narcotráfico, autoridades provinciales brindaron definiciones sobre el alcance del operativo y la política de seguridad aplicada durante 2025.

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, afirmó que el incremento de los procedimientos responde a una planificación sostenida. “Estamos terminando el año 2025 con más de 1.500 allanamientos vinculados a la lucha contra el narcotráfico, lo que representa un incremento superior al 30 por ciento respecto de 2024. Esto no es casual, sino el resultado de un plan estratégico orientado a consolidar a Córdoba como un territorio hostil para el narcotráfico”, sostuvo.

En ese marco, el funcionario explicó que este crecimiento se apoya en decisiones estructurales adoptadas durante el año. “La duplicación de fiscalías y juzgados especializados en narcotráfico y el fortalecimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico permitieron mejorar de manera significativa la capacidad de respuesta”, indicó.

López también destacó la incorporación de más de 240 exintegrantes de fuerzas militares, lo que “permitió incrementar en un 60 por ciento la capacidad operativa de la FPA”, traduciéndose en “más procedimientos, allanamientos y detenciones en toda la provincia”.

Por su parte, el jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Camilo Lassaga, puso el foco en el despliegue operativo de los últimos procedimientos. “Este nivel de intervención es posible gracias a la incorporación de nuevo personal y a los móviles entregados recientemente”, señaló.

En ese sentido, remarcó que estos recursos permiten “afrontar procedimientos complejos y de gran magnitud en plazos muy acotados, como ocurrió en este caso”, donde las medidas judiciales se concretaron en menos de 24 horas.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación operativa y judicial fue clave para asegurar pruebas relevantes y evitar la evasión de personas investigadas. Las causas continúan en investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales.