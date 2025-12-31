El mensaje de fin de año del gobernador Martín Llaryora

El gobernador Martín Llaryora utilizó sus redes sociales para dejar su mensaje de fin de año y repasó el trabajo realizado durante el 2025 y los objetivos para el próximo año. La salutación fue publicada esta tarde en su cuenta oficial de X y puede escucharse al mandatario, quien aseguró: «Lo mejor que tiene Córdoba son ustedes: los cordobeses».

«Cerramos el 2025 con mucho esfuerzo y compromiso, y lo hacemos estando cerca. Terminamos un año en el que recorrimos de norte a sur y de este a oeste nuestra provincia con un claro objetivo: mejorar la calidad de vida de los cordobeses»; agregó.

Además, puso el énfasis en los esfuerzos para avanzar en obras, fortalecer instituciones y acompañar a las comunidades.

«Ese trabajo conjunto es la base sobre la que seguimos construyendo una provincia más fuerte. Gracias por el acompañamiento, el esfuerzo y la confianza»; completó Llaryora, quien deseó un feliz año para todos.