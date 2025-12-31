La autovía Córdoba–Jesús María ya tiene dos carriles por sentido en todo el corredor

Quedó completamente habilitada al tránsito la obra de duplicación de calzada de la Ruta Nacional 9 Norte, en el tramo de 3,6 kilómetros comprendido entre el empalme con la autovía y el establecimiento industrial Arcor. Con esta finalización, la Autovía Córdoba–Jesús María quedó completa en toda su extensión de 41 kilómetros, con dos carriles por sentido, incluyendo las travesías urbanas.

Los trabajos fueron ejecutados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de Caminos de las Sierras, y demandaron una inversión total de 13.628 millones de pesos. La habilitación de este último tramo permite mejorar la circulación y ordenar el tránsito en una de las vías más importantes del norte provincial.

Con la puesta en servicio de los nuevos carriles, se refuerza la seguridad vial para más de 80 mil habitantes de las localidades del corredor y para los 5,3 millones de vehículos que circulan anualmente por la Ruta 9 Norte. Además, se optimiza el acceso a zonas comerciales e industriales de Colonia Caroya y Jesús María.

La duplicación se ejecutó entre los kilómetros 746 y 749,6 de la ruta, garantizando continuidad de calzadas tanto en el sector interurbano como en los tramos urbanos. Entre las obras más relevantes se destaca la construcción de un nuevo puente carretero sobre el río Carnero, de 106 metros de longitud, paralelo al existente, habilitado al tránsito en octubre.

En el tramo interurbano se construyó una calzada de pavimento asfáltico de siete metros de ancho, con banquinas de tres y dos metros. En el sector urbano, hasta el acceso a la planta Arcor, se adoptó un perfil de avenida con cordón cuneta lateral y separador central.

El proyecto incluyó además un sistema integral de drenaje para excedentes pluviales y obras de seguridad vial como demarcación horizontal, señalización vertical, defensas metálicas y adecuación de la iluminación.

En una segunda etapa, Caminos de las Sierras avanzará con la construcción de dos pasarelas peatonales sobre la Ruta 9 Norte. Una estará ubicada a la altura del supermercado Super Mami y la otra frente a la planta Arcor. Ambas permitirán el cruce seguro de peatones y reforzarán la seguridad vial en todo el corredor.