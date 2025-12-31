La Defensoría del Pueblo mantiene su atención habitual durante enero

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba informó que durante el mes de enero mantendrá su horario habitual de atención, garantizando la continuidad de sus servicios para vecinos y vecinas de la ciudad.

La atención presencial se realiza en la sede ubicada en Deán Funes 352, en el centro de Córdoba. Además, el organismo recordó que continúan habilitados los canales de contacto telefónicos y digitales para consultas, reclamos y gestiones.

Las personas pueden comunicarse a través de la línea gratuita 0800-777-0337, enviar mensajes por WhatsApp al 351 5331770, o realizar consultas vía correo electrónico a [email protected].