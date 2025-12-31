Recuperaron integralmente el Parque El Quebracho en la zona sur de Córdoba

El gobernador Martín Llaryora acompañó al intendente Daniel Passerini en la inauguración de las obras de recuperación integral del Parque El Quebracho, ubicado en el barrio homónimo de la zona sur de la ciudad de Córdoba. La intervención permitió poner en valor un espacio público clave para la recreación, el deporte y el encuentro comunitario.

Durante el acto, Llaryora destacó que las políticas públicas impulsadas por su gestión provincial y la municipal tienen como eje central la equidad territorial y el acceso igualitario a obras y servicios en todos los barrios de la ciudad. “En estos dos años pusimos a la equidad en el centro de la gestión y por eso junto a Daniel trabajamos e impulsamos medidas que le mejoren la vida a todos los vecinos, sin distinción del lugar donde vivan”, afirmó.

En ese sentido, el mandatario provincial sostuvo que el crecimiento urbano debe llegar de manera progresiva y equilibrada a todos los sectores, evitando desigualdades históricas en infraestructura y espacios públicos. Además, remarcó que la planificación urbana apunta a garantizar igualdad de oportunidades y fortalecer la inclusión y el desarrollo integral de la ciudad.

La obra permitió reacondicionar y jerarquizar un predio de 9.000 metros cuadrados, que ahora ofrece mejores condiciones para el uso recreativo y deportivo de vecinos de barrio El Quebracho y de zonas aledañas. Las tareas incluyeron la incorporación de nuevo equipamiento urbano, senderos y sectores recreativos, promoviendo el uso del parque durante todo el año.

Los trabajos fueron ejecutados por el Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) de la Municipalidad de Córdoba y se inscriben en el programa de recuperación y puesta en valor de espacios verdes iniciado durante la gestión de Martín Llaryora como intendente, con continuidad en la actual administración municipal encabezada por Daniel Passerini.

A su turno, el intendente Passerini destacó la importancia del parque como un espacio pensado para el encuentro y el disfrute de toda la comunidad, y celebró que ya esté siendo utilizado por niños del barrio. “El objetivo es que cada espacio público recuperado se llene de vida, de alegría y, fundamentalmente, de la presencia de los vecinos y vecinas”, expresó.

Del acto participaron el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Sicilaino; el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto; y el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Deportes y Cultura del municipio, Héctor Campan.

Detalles de la obra

Entre las principales incorporaciones se destaca la construcción de un nuevo puente peatonal de 325 metros cuadrados, integrado al resto del predio a través de una red de senderos que totaliza 1.460 metros cuadrados, mejorando la circulación y la accesibilidad.

La renovación incluyó la instalación de estaciones deportivas con distintos equipamientos para la actividad física, y estaciones infantiles con juegos integradores, musicales y de trepa, pensados para el disfrute de niños y niñas.

Además, se sumaron mesas y sillas, juegos de ajedrez, bancos de distintos tipos y mobiliario urbano de hormigón premoldeado. En materia de seguridad y accesibilidad, el parque cuenta con iluminación LED en todo el predio, un pilar multifunción con sirena para emergencias y rampas de acceso en todos los ingresos.

La intervención contempló también un plan de forestación con 65 árboles, priorizando especies nativas, y trabajos de refuncionalización del mástil patrio y del playón deportivo existente, que fue reacondicionado con nuevos aros de básquet, arcos de fútbol y pintura reglamentaria.