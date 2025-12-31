Se adelanta la segunda dosis de la Triple Viral a los 15 meses

El Ministerio de Salud de la Provincia informó que, a partir de este viernes 1 de enero de 2026, la segunda dosis de la vacuna Triple Viral deberá aplicarse entre los 15 y 18 meses de edad, en el marco de una actualización del Calendario Nacional de Vacunación.

La decisión apunta a reforzar la inmunidad en edades tempranas, reducir el período de susceptibilidad y prevenir complicaciones graves asociadas al sarampión, la rubéola y las paperas. La primera dosis continúa aplicándose a los 12 meses.

La modificación alcanza a niños y niñas nacidos desde el 1 de julio de 2024. En tanto, quienes nacieron hasta el 30 de septiembre de 2024 mantendrán el esquema previo, con la segunda dosis entre los 4 y 5 años, según la cohorte correspondiente.

Desde el Departamento de Inmunizaciones explicaron que contar con las dos dosis en edades más tempranas mejora la respuesta inmunitaria individual y colectiva, y reduce el riesgo de reintroducción de estas enfermedades en el país. En ese sentido, recordaron que la rubéola representa un riesgo particular durante el embarazo, ya que puede provocar síndrome de rubéola congénita con consecuencias graves para el recién nacido.

La medida se adopta en un contexto de bajas coberturas de vacunación a nivel nacional, con el objetivo de sensibilizar a las familias sobre la importancia de completar los esquemas del calendario, especialmente en recién nacidos y niños pequeños.

La situación se vuelve más relevante ante la reaparición de casos de sarampión en el país durante 2025 y los brotes registrados a nivel mundial. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite por el aire y puede permanecer activo en el ambiente durante varias horas. Sus síntomas incluyen fiebre alta, erupciones en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos, y puede derivar en cuadros graves, sobre todo en menores de cinco años.

Ante la presencia de síntomas compatibles, se recomienda realizar una consulta médica inmediata.