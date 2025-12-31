Última liberación de fauna silvestre del año en Colanchanga

La Policía Ambiental y la Subsecretaría de Áreas Naturales Protegidas realizaron este martes al mediodía la última liberación de fauna silvestre del año en la localidad de Colanchanga, en las Sierras Chicas de Córdoba. En total, 48 aves regresaron a la naturaleza tras completar los procesos sanitarios y de rehabilitación correspondientes.

La actividad se desarrolló en dos sectores distintos de la zona, seleccionados por su vegetación y condiciones ambientales. Las aves de menor porte fueron liberadas dentro de la Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada, cerca del arroyo, mientras que los ejemplares de mayor tamaño fueron soltados en un punto elevado para facilitar el despegue y la adaptación al entorno.

Todos los animales liberados provenían de procedimientos de rescate, secuestros y entregas voluntarias realizados en el marco de controles ambientales. Antes de su liberación atravesaron cuarentenas sanitarias y, en varios casos, procesos de rehabilitación física y conductual en el Parque de la Biodiversidad y en la reserva Tatú Carreta.

Entre las especies devueltas a su hábitat se encuentran un águila mora, caranchos, cardenales comunes, chimangos, corbatitas, jilgueros, un jote cabeza negra, pepiteros de collar, reinamoras y siete vestidos. En el caso del águila mora, se trató de un ejemplar juvenil que ingresó con un cuadro severo de deshidratación y debió ser entrenado nuevamente para el vuelo y la caza antes de su liberación.

Desde los centros de rescate detallaron que muchos de los ejemplares recuperados habían ingresado siendo pichones, tras caídas de nidos, y que el trabajo de recuperación permitió restituir sus capacidades naturales para sobrevivir en estado silvestre.

Durante 2025, en toda la provincia se concretaron 27 liberaciones de fauna, con un total de 665 ejemplares de 51 especies distintas. La mayoría correspondió a aves, aunque también se liberaron mamíferos y reptiles en distintas regiones del territorio provincial.