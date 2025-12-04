Córdoba fue nominada a un premio mundial por conectar escuelas rurales a internet

El programa Puentes Digitales, implementado por el Gobierno de Córdoba, fue nominado a los World Summit Awards (WSA) 2025 en la categoría Educación, uno de los reconocimientos internacionales más prestigiosos para proyectos digitales con impacto social. La distinción destaca la llegada de conectividad satelital de alta calidad a todas las escuelas rurales de la provincia, una iniciativa que representará a la Argentina en su categoría.

La competencia reúne a más de 180 países y Puentes Digitales ya avanzó a la instancia del Jurado Online, cuyos resultados se conocerán a fines de diciembre. Los proyectos seleccionados pasarán luego a la fase del Grand Jury en enero y los ganadores serán anunciados en febrero.

Los WSA, promovidos por Naciones Unidas en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS), reconocen iniciativas digitales de alto impacto alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las categorías abarcan educación, salud, accesibilidad, gobierno digital, inclusión y comunidad, entre otras.

Un modelo cordobés que despierta interés internacional

Puentes Digitales logró conectar con tecnología satelital Starlink y plataforma Cisco a 1.300 escuelas, incluidas todas las rurales, garantizando conectividad segura y estable a más de 60.000 estudiantes y 8.000 docentes, incluso en zonas de difícil acceso. Las escuelas se transformaron en nodos digitales desde los cuales estudiantes, familias y vecinos pueden estudiar, capacitarse, hacer trámites, acceder a servicios de salud en línea y utilizar herramientas tecnológicas para el empleo.

Este enfoque integral fue reconocido también por NovaGob —la comunidad iberoamericana más grande de innovación pública— que distinguió al programa como uno de los más transformadores de la región por su aporte a la reducción de brechas territoriales y a la creación de infraestructura digital para comunidades históricamente excluidas.

Obra pública digital con visión a largo plazo

La nominación de Córdoba posiciona a la provincia en el mapa global de políticas de conectividad educativa, y destaca la concepción de la conectividad como una obra pública esencial para impulsar la educación, la productividad y el desarrollo territorial. Los organizadores del WSA remarcan que se trata de una política pionera en América Latina por su escala, su impacto y su enfoque comunitario.

Con sede en Austria, los World Summit Awards llevan más de dos décadas premiando soluciones digitales con impacto social en todo el mundo. La candidatura cordobesa la ubica entre las experiencias más relevantes a nivel internacional en inclusión digital educativa.