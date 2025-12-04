Jesús María dice basta al descontrol vial: impulsan medidas más duras que nunca

Jesús María avanzó este jueves hacia el cambio más profundo de su normativa vial en años. El intendente Federico Zárate presentó un proyecto de ordenanza que declara el Estado de Excepción y Emergencia Vial durante 12 meses, con el objetivo de frenar el aumento de siniestros, abordar las conductas temerarias y recuperar la convivencia en las calles.

El texto propone un paquete integral de medidas centradas en tres ejes: controles estrictos sobre motovehículos, incorporación masiva de tecnología para detectar infracciones y sanciones severas para las faltas más graves. El foco principal está puesto en uno de los problemas que más tensión genera entre vecinos: los escapes adulterados y las maniobras peligrosas que multiplican el riesgo en la vía pública.

Uno de los puntos más firmes del proyecto es la prohibición de venta, instalación y reparación de escapes libres o no homologados, incorporando responsabilidad solidaria para talleres y comercios. Las motos detectadas con escapes adulterados serán retenidas de inmediato, y los dispositivos ilegales serán decomisados y destruidos. Solo podrán retirarse del corralón con el escape original colocado en el lugar. Si hay reincidencia, las sanciones escalan hasta la suspensión de licencia o incluso el decomiso definitivo del rodado.

El proyecto también apunta a las plataformas de delivery, que deberán asegurar que todos los motovehículos utilicen escapes originales u homologados. Las estaciones de servicio tendrán la obligación de reportar casos visibles de adulteración, promoviendo un esquema de corresponsabilidad ciudadana.

Otra innovación central es el uso de imágenes, videos y análisis mediante Inteligencia Artificial como prueba plena para labrar actas. Esto permitirá sancionar maniobras como exceso de velocidad, paso en rojo, contramano, acrobacias y picadas sin necesidad de presencia física de inspectores. El sistema de cámaras, drones y lectores de patentes (LPR) tendrá la misma fuerza probatoria que un acta tradicional.

El proyecto establece además tolerancia cero de alcohol para conductores de motovehículos. Cualquier alcoholemia positiva será considerada falta gravísima y habilitará medidas inmediatas: retención de licencia, secuestro del vehículo, suspensión preventiva, programas obligatorios de reeducación vial y trabajos comunitarios.

Para reforzar el control, se crea el Registro Municipal de Infractores Reincidentes, donde quedarán incluidos quienes acumulen sanciones por alcoholemia, escapes adulterados, maniobras peligrosas o patentes irregularizadas. Estos conductores podrán ser inhabilitados para renovar la licencia y restringidos del acceso a servicios municipales no esenciales. En casos extremos, el Ejecutivo queda autorizado a decomisar y destruir vehículos reincidentes o destinarlos a usos educativos o comunitarios.

“El objetivo es proteger la vida y la tranquilidad de nuestros vecinos. El que ponga en riesgo a otros ya no podrá evadir responsabilidades. La tecnología, la ley y el Estado van a actuar con más fuerza que nunca”, expresó el intendente Zárate.