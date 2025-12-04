Transformación vial en Villa del Dique con una nueva rotonda sobre la RP 5

El Gobierno de Córdoba abrió este miércoles las propuestas para ejecutar una obra vial estratégica en Villa del Dique, que incluye la construcción de una rotonda en la intersección de la Ruta Provincial 5 con la avenida San Martín y una intersección canalizada en el cruce con la Ruta Provincial E-63. La iniciativa, con un presupuesto oficial superior a los 2.450 millones de pesos, apunta a mejorar la seguridad y reorganizar el tránsito en uno de los accesos más transitados del valle.

La primera intervención contempla una nueva rotonda que reemplazará el actual cruce de la RP 5 con la avenida San Martín, ingreso principal a la localidad. La traza existente será clausurada y la nueva estructura permitirá un flujo más ordenado de vehículos en horarios de alta demanda, reduciendo maniobras riesgosas y puntos de conflicto.

El acto licitatorio estuvo encabezado por el subdirector de Vialidad Provincial, Roberto Frezzi, acompañado por el intendente de Villa del Dique, Emiliano Torres. Según explicaron, la obra forma parte de un plan de reordenamiento vial que busca acompañar el crecimiento urbano y turístico de la región.

La segunda intervención consiste en la construcción de una intersección canalizada tipo “T” en el cruce de la RP 5 con la RP E-63. El diseño prevé carriles exclusivos para giros, lo que permitirá un acceso más controlado y seguro para quienes transitan hacia localidades cercanas o retornan al corredor principal.

El proyecto también incluye el ensanche del cruce sobre el arroyo El Quebracho mediante una nueva alcantarilla de dos bocas, así como trabajos de pavimentación diferenciada. La rotonda y sus accesos se ejecutarán con pavimento rígido —sub-base de hormigón de 10 cm y calzada de 25 cm con cordón integral— mientras que la intersección canalizada tendrá pavimento flexible compuesto por bases granulares y una carpeta asfáltica de 5 cm.

La obra incorporará además señalización vertical, demarcación horizontal, iluminación y tachas retrorreflectantes para reforzar la seguridad nocturna.

Para la ejecución se presentaron cuatro oferentes: CAVICOR S.A.; EDECAR Constructora S.A. – David Sestopal – Consorcio de Cooperación; VADIEG S.A.; y VIMECO S.A.