Córdoba enfrenta una jornada crítica por incendios forestales

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil emitió hoy un alerta por riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia, en una jornada marcada por altas temperaturas y un ambiente propicio para la propagación del fuego. Según informó el vocero del organismo, Roberto Schreiner, la situación exige máxima precaución por parte de la ciudadanía.

Schreiner recordó que está prohibido encender fuego en cualquier punto del territorio provincial, así como realizar actividades que puedan generar chispas o calor suficiente para iniciar un foco ígneo. «Las condiciones son críticas y cualquier descuido puede desencadenar un incendio forestal», señaló.

Además, en el marco de la ola de calor prevista para las próximas horas, se recomendó mantener una hidratación frecuente, evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 y no realizar actividad física intensa durante los momentos de mayor temperatura.

El organismo provincial pidió responsabilidad social y colaboración comunitaria para reducir el riesgo de incendios en un contexto climático que se mantiene extremadamente sensible.