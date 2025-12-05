La Brigada de Explosivos celebró su aniversario con homenajes y reconocimientos

El Departamento Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba conmemoró esta mañana su 70° aniversario en una ceremonia que tuvo lugar en el auditorio de la Escuela Superior. La jornada repasó más de siete décadas de trayectoria, marcadas por intervenciones de alto riesgo, capacitación continua y un rol decisivo en la protección de la comunidad.

El acto comenzó con las palabras de apertura del jefe de la dependencia, Exequiel Bornancini, quien destacó la evolución técnica y operativa de la Brigada y el compromiso sostenido de sus integrantes en escenarios complejos. También se rindió un homenaje a los caídos en servicio, un momento que concentró la carga emotiva del encuentro.

Durante la ceremonia se reconoció especialmente al instructor Rodrigo Bravi por su labor ejemplar y su aporte formativo a sucesivas generaciones de operadores especializados. La jornada incluyó además una presentación de la Banda de Música y un grupo de baile que sumaron un componente cultural al aniversario.

Entre los presentes se encontraban el subjefe de Policía, Marcelo Marín, autoridades de las distintas Divisiones de Explosivos y miembros de Custodia y Protección de Testigos. También participaron representantes del GATE de la Policía Militar de San Pablo, Brasil, quienes entregaron presentes en señal de cooperación y fortalecimiento de lazos institucionales.