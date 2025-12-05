La Policía incorpora 218 nuevos oficiales con formación técnica y operativo-táctica

Esta tarde, el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba fue escenario del egreso de 218 nuevos oficiales de la Promoción LXXII de la Policía de Córdoba, quienes culminaron tres años de formación académica y operativa orientada a la seguridad pública.

Durante la ceremonia se realizó la tradicional entrega de sables y despachos, junto con reconocimientos a los mejores promedios académicos. Autoridades policiales destacaron el esfuerzo sostenido de los egresados durante el proceso formativo.

Los nuevos efectivos recibieron el título de Técnico Superior en Seguridad Pública y cuentan con capacitación como operadores de armas menos letales, además de entrenamiento para la conducción de motocicletas policiales en distintos contextos urbanos. También fueron formados en abordaje de delitos complejos y tareas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.

El acto fue presidido por el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Participaron además los subjefes Marcelo Marín, Antonio Urquiza y Federico Cisnero, miembros del Estado Mayor Policial, junto a familiares y otras autoridades.