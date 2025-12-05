La Provincia envía fondos y reparte cargas para ordenar las cuentas municipales

El Ministerio de Gobierno encabezó una nueva reunión de la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios, donde se definió un conjunto de medidas destinado a fortalecer la gestión local en todo el territorio. El encuentro fue presidido por Manuel Calvo, quien sostuvo que el objetivo es “tener una gestión más ordenada, más uniforme y con mayor capilaridad en todo el territorio”.

Uno de los puntos centrales fue la ampliación de los alcances del Acuerdo Federal 2024, herramienta que permitió a municipios y comunas consolidar deudas con el Gobierno provincial, sus organismos y empresas al 31 de diciembre de 2024. El acuerdo contemplaba un plazo de hasta 120 cuotas actualizadas por CER, y ahora extiende posibilidades de acompañamiento financiero.

Otra de las disposiciones aprobadas se relaciona con el prorrateo de las cargas patronales del mes de diciembre, que incluye el pago de aguinaldo. Se resolvió dividir esas cargas en partes iguales entre la Coparticipación de diciembre 2025, enero y febrero 2026, con el fin de aliviar la presión financiera de los gobiernos locales.

Además, Calvo anunció que ya está disponible la segunda cuota del Fondo Federal, compromiso firmado por más de 400 intendentes y jefes comunales en abril. “Esto nos dará un orden mayor en la asignación de los recursos que la Provincia invierte en municipios y comunas”, expresó el ministro.

De la reunión participaron autoridades provinciales como Gerardo Pintucci (Ingresos Públicos), Ariel Alejandro Barraud (Estudios Económicos y Previsión Social), Augusto Pastore (Secretaría de Gobierno) y Natalio Graglia (Subsecretaría de Municipios). También asistieron representantes de diferentes bloques políticos y foros de intendentes de toda la provincia.