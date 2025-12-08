Córdoba Day en Guangzhou: la provincia refuerza lazos comerciales con China

Una comitiva empresarial cordobesa concretó una nueva edición del Córdoba Day en Guangzhou (Cantón), la megaciudad portuaria del sur de China reconocida por su dinamismo económico y cultural. La delegación se reunió con aproximadamente 170 representantes de gobiernos, asociaciones y empresas locales, avanzando en la cooperación industrial, comercial y económica, y explorando nuevas oportunidades de desarrollo conjunto.

Durante el encuentro, Pablo De Chiara, presidente de la Agencia ProCórdoba, destacó las ventajas geográficas de la provincia, sus sectores estratégicos y proyectos de inversión. Subrayó la presencia de una zona franca consolidada, una fuerza laboral calificada y un ecosistema de innovación en crecimiento, invitando a las empresas chinas a participar a través de inversión industrial, cooperación tecnológica y comercio. “No hay mejor destino de inversión en Argentina que Córdoba”, afirmó, remarcando la intención de establecer relaciones de largo plazo basadas en la confianza mutua.

Por su parte, representantes de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba presentaron los recursos disponibles para la cooperación y el entorno empresarial provincial, mientras que Ana Baqueriza, cónsul adjunta del Consulado General de Argentina en Guangzhou, calificó a Córdoba como el “corazón industrial” del país, destacando su cadena productiva completa, talento calificado y entorno innovador como ventajas estratégicas para empresas chinas interesadas en Sudamérica.

El subdirector de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Municipal de Guangzhou, Deng Changxiong, alentó a las empresas de ambas regiones a aprovechar las oportunidades para cooperaciones pragmáticas. La jornada incluyó un espacio B2B, donde 25 empresas cordobesas mantuvieron reuniones individuales con compañías de Guangzhou y el Área de la Gran Bahía, además de actividades como degustación de gastronomía argentina y un espacio de intercambio abierto.

El evento fue organizado por el Centro Internacional de Intercambio y Cooperación de Guangzhou y el Consulado General de Argentina en la ciudad china, con apoyo de la Oficina Provincial de Promoción de Inversiones de Córdoba y el Comité Provincial de Guangdong del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional.