Córdoba fue premiada por su programa de biocombustibles en el TC2000

El Gobierno de Córdoba recibió el primer puesto del Premio BritCham Argentina 2025 en la categoría Sector Público por el programa E40 en el Turismo Carretera, la iniciativa que incorporó biocombustibles cordobeses en el automovilismo argentino. Se trata del máximo reconocimiento otorgado por la Cámara de Comercio Británica en el país a políticas que impulsan sostenibilidad, innovación e impacto social.

El programa, desarrollado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos junto a la Agencia Córdoba Deportes, ACPAC y la Cámara de Bioetanol de Maíz, introdujo un combustible compuesto por 40% de bioetanol cordobés y 60% de nafta Premium. La formulación permitió reducir un 41% las emisiones de CO2 equivalente y mejorar la performance de los autos, alcanzando un octanaje de 106 puntos, superior al de los combustibles tradicionales.

La validación técnica del E40 se realizó con el equipo de Oreste Berta, la Universidad Tecnológica Nacional y los cuerpos mecánicos del Turismo Carretera 2000. El período 2024–2025 dejó hitos clave: récord de velocidad en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, mejoras en eficiencia, reducción de gases en pista y en logística, y certificación de mezclas con altos estándares.

El avance se enmarca en la Ley Provincial Nº 10.721, que promueve el desarrollo y consumo de bioenergías. Córdoba es hoy la principal productora de bioetanol del país, concentra el 36% del maíz nacional y posee el 69% de la capacidad instalada para transformarlo en biocombustible.

El director provincial de Biocombustibles y Bioenergías, Mariano Santillán, destacó que el premio “reconoce un proyecto innovador y desafiante que demuestra que es posible diseñar combustibles de alto rendimiento con recursos renovables cordobeses”. Subrayó que se trata de un paso decisivo hacia la movilidad sostenible y la descarbonización en sectores estratégicos.

Para la Provincia, el galardón consolida su liderazgo en políticas de energía limpia y tecnología aplicada al deporte motor, con potencial de replicarse en otros ámbitos productivos.