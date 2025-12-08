La Cautiva y Tosquita inauguran la primera etapa de su red de gas natural

Las localidades de La Cautiva y Tosquita, en el departamento Río Cuarto, inauguraron la primera etapa de su red domiciliaria de gas natural, un servicio esperado durante años por los vecinos y que comienza a transformar la vida cotidiana y la actividad productiva de la región.

En esta instancia inicial, 20 familias de La Cautiva y el Jardín de Infantes José de San Martín quedaron conectados al sistema, mientras que en Tosquita accedieron al servicio otros 20 hogares y la escuela primaria José Manuel Estrada, incluyendo su cocina, el Paicor y calefactores para todas las aulas.

Rubén Borello, subsecretario de Infraestructura Gasífera, resaltó que la habilitación formal “marca el inicio real del servicio en ambas comunidades”, y destacó la inversión del programa Conectar Gas Escuela, que financió las conexiones internas en los establecimientos educativos. También recordó que cada red demanda una inversión provincial cercana a los 300 millones de pesos, y cada escuela alrededor de 30 millones.

Juan Manuel Llamosas, vicepresidente del Banco de Córdoba, definió estos avances como “hechos históricos” y subrayó que la llegada del gas “marca un antes y un después para los vecinos y promueve la radicación de industrias, con más desarrollo y empleo”.

Las autoridades locales también celebraron la obra. La intendenta de La Cautiva, Rosana Ferreyra, recordó que la red troncal comenzó a instalarse en 2018 y agradeció que la Provincia impulse este tipo de proyectos en comunidades pequeñas. Por su parte, el intendente de Tosquita, Facundo Brizzio, afirmó que el gas “mejora el bienestar de cada familia y abre oportunidades económicas para la localidad”.

Entre los testimonios vecinales, Elizabeth Onetto expresó su satisfacción: “Esperábamos este servicio hace mucho. Es útil, más económico, nos cambió la vida. Ya no cambiamos garrafas y tenemos gas las 24 horas”.