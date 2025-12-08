La Legislatura tratará la postulación de Carlos Rubén Lezcano como fiscal General

La Legislatura de Córdoba convocó, mediante el decreto 380/2025, a la audiencia pública destinada al tratamiento del pliego del abogado Carlos Rubén Lezcano, propuesto para ocupar el cargo de fiscal General del Ministerio Público Fiscal. La instancia se desarrollará el jueves 11 de diciembre a partir de las 10 en la sede de la Unicameral, ubicada en Emilio Olmos 580.

Lezcano, nacido en Córdoba en 1959, obtuvo su título de abogado en 1992 en la Universidad Nacional de Córdoba. Ejerció la profesión de manera independiente entre 1993 y 2003 y trabajó como asistente de bloque legislativo entre 1994 y 1999.

En el Tribunal de Cuentas de la Provincia se desempeñó como director entre 2000 y 2003. Desde el 1° de julio de ese año ocupa el cargo de juez en el Juzgado de Control y Faltas N° 5, función que mantiene hasta la actualidad.

Los datos del postulante surgen del pliego remitido por el Poder Ejecutivo, documento que será analizado durante la audiencia pública.