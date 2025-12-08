Más de 600 personas accedieron al test de VIH en la Plaza San Martín

Una masiva jornada de testeo se desarrolló en la Plaza San Martín, donde equipos de salud llevaron adelante actividades abiertas a la comunidad por el Día Mundial de la Respuesta al VIH. Durante la iniciativa se efectuaron 614 pruebas rápidas de VIH y sífilis, además de la entrega de 22 autotests para uso domiciliario.

Los autotests permiten obtener un resultado aproximado en 15 minutos y pueden reportarse de forma anónima o con datos personales. Ese registro contribuye a evaluar el uso del dispositivo y mejorar su implementación en políticas públicas de salud.

La propuesta incluyó espacios de promoción, sensibilización y stands de testeo con asesoramiento profesional. La organización estuvo a cargo del Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales, junto a la Secretaría de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial y el Laboratorio Central.

Los especialistas recordaron que las infecciones de transmisión sexual no siempre presentan síntomas, por lo que recomiendan realizar pruebas cuando se tuvo una relación sexual sin preservativo, durante el embarazo (cada trimestre) o al mantener relaciones con una persona gestante. Un diagnóstico temprano facilita el acceso a tratamientos eficaces y permite sostener una buena calidad de vida.

Las pruebas de VIH, sífilis y otras ITS están disponibles durante todo el año en hospitales y centros de salud públicos, cuyos puntos de testeo pueden consultarse a través del sitio oficial del Ministerio de Salud.

Para consultas, el Programa Provincial ofrece atención vía correo electrónico, WhatsApp y redes sociales.